Tenerife-Almeria, due possibili opzioni

Tenerife-Almeria, fai il tuo pronostico e vinci!

Per le quote Tenerife favorito

Il primo dato da mettere in evidenza è relativo alle difese: non cercate squadre che hanno subìto meno gol di loro in questo campionato, è tempo perso. Non si tratta del’unico punto in comune, da aggiungere infatti il feeling di entrambe con l’Under 2,5, centrato 17 volte in 31 partite, mentre sul fronte Goal/No Goal si registra un 15/16 quindi con leggerissima prevalenza dell’esito che prevede almeno una rete inviolata in partita.

Cosa dicono le quote? Tenerife favorito a dispetto di un rendimento interno non trascendentale: 8 successi, 3 pareggi e 4 ko. Pur vero che l’Almeria di Sadiq (vecchia conoscenza della Roma) ha perso 3 delle ultime 5 trasferte ed è quindi rischioso andare spediti sul “2”.

Ecco allora un paio di possibili opzioni. L’X primo tempo e il Multigol 2-3, esito che il Tenerife ha regalato 19 volte su 31 in campionato. Non poche.