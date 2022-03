Intriga il segno 1 in Potenza-Paganese

Allo Stadio Comunale Alfredo Viviani il Potenza dopo aver pareggiato per 2-2 con il Palermo si appresta a ricevere una Paganese che ha conquistato un solo punto nelle ultime quattro partite. La sfida tra le due compagini (quart'ultima contro terz'ultima) mette in palio punti importanti in chiave salvezza.

Fai ora i tuoi pronostici!

Padroni di casa favoriti

Anche se le due squadre sono separate solamente da un punto in classifica non sembrano esserci dubbi su chi parta favorito in questo incontro. Il Potenza nelle 16 gare interne fin qui disputate in campionato ha alzato bandiera bianca solamente in quattro occasioni, nelle restanti 12 sfide i "Leoni" hanno fatto registrare cinque vittorie e sette pareggi (20 gol all'attivo e 17 al passivo). Male la Paganese in trasferta, solo sette punti conquistati frutto di una sola vittoria, quattro pareggi e ben undici sconfitte (10 reti realizzate e 29 subite). Intriga il segno 1 ma se si vogliono correre meno rischi si può provare la "combo" che lega la doppia chance 1X al Multigol 1-3.