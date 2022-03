Pronostico Svezia-Repubblica Ceca, equilibrio a Solna

Senza lo squalificato Ibrahimovic la Svezia , seconda dopo la Spagna nel girone eliminatorio (5 vittorie e 3 sconfitte per gli scandinavi), ospita una Repubblica Ceca alle prese con qualche assenza pesante (vedi Schick ). Il match da dentro o fuori che assegna un posto nella finale playoff per i Mondiali si gioca giovedì sera a Solna alle 20.45.

Playoff Mondiali, fai il tuo pronostico su Svezia-Repubblica Ceca

Spettro supplementari

La nazionale allenata da Silhavy vuole proseguire la sua avventura dopo i quarti raggiunti a Euro 2020, in cui si è messa in luce battendo 2-0 l’Olanda.

Anche in questo secondo incontro si respira aria di equilibrio, non è da escludere che la sfida possa andare oltre i 90 regolamentari. L’Under 2,5 da questo punto di vista è l’esito che sembra offrire le migliori garanzie. Per chi ritiene plausibile che nel match di Solna possano essere realizzate (nei 90 minuti) minimo una, massimo due reti totali occhio all’opzione Multigol 1-2. Chi vince si “regala” la Polonia di Robert Lewandowski.