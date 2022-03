Corrieredellosport.fun, ecco chi sono gli artefici del tuo successo!

Una delle grandi rivoluzioni messe in atto dalla piattaforma di gioco corrieredellosport.fun è rappresentata dalla presenza dei tipster , giocatori selezionati che dispensano consigli non solo sui pronostici ma anche sulle migliori tecniche di gestione del Bankroll.

Poiché esistono molteplici stili di gioco e tante soluzioni, abbiamo scelto giocatori con tecniche ed abilità diverse tra loro, veri professionisti del settore ricchi di esperienza e passione, sempre presenti sulla piattaforma di gioco!

Gestire al meglio il Bankroll è il segreto vincente del gioco for fun e con il loro aiuto potrai preservarlo e incrementarlo! Nei loro gruppi vengono consegnati molti crediti ogni settimana, e sulle loro pagine social potrai conoscere le loro tecniche di gioco.

I tipster non ti diranno mai che con le scommesse sportive si vince ma ti indicheranno come ARRIVARE AD UN PRONOSTICO IN MODO INFORMATO ED INTELLIGENTE. La loro competenza é in grado di illuminare le tue giocate, permettendoti di vivere la grande passione per i pronostici a 360°!

Bastano 3 passi: iscriversi, ricevere 1.000 CDS (la moneta del portale) e scegliere le Schedine proposte dalla redazione e partecipare in modo totalmente gratuito giocando contro gli avversari.

Potrai convertire i tuoi crediti di gioco in Buoni Amazon (scopri come).

Infine, partecipi anche alle Classifiche di rendimento mensili e settimanali.

In questo modo anche i nuovi iscritti possono da subito vincere i premi.

Copiare e rigiocare i pronostici dei tipster è semplicissimo! Questa fantastica funzionalità racchiude l’essenza stessa del gioco, si tratta di uno strumento rivoluzionario creato per implementare il divertimento e, attraverso il suo utilizzo, contribuisce a condividere in maniera social le dinamiche del gioco.

Cosa aspetti? Seguire un Tipster significa “sfruttare la sua competenza a tuo vantaggio”, e questa potrebbe essere la mossa giusta per rendere più semplice la tua scalata verso il successo e vincere i fantastici premi in palio!

Gioca gratis su corrieredellosport.fun!