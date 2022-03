L'Uruguay parte favorito contro il Perù

Indovina il risultato esatto di Uruguay-Perù e vinci!

Match point

Il regolamento è chiaro: solamente le prime quattro Nazionali voleranno dirette ai prossimi Mondiali, per la quinta c'è lo spettro dei playoff. Per la "Celeste" (quarta) questo è un vero e proprio "match point", in caso di vittoria contro il Perù (quinto) Cavani e compagni termineranno di sicuro il girone di qualificazione entro il quarto posto.

La "Blanquirroja" con soli sette gol segnati in otto trasferte difficilmente riuscirà a fermare l'avanzata di un Uruguay che in casa ha perso solamente contro l'Argentina e il Brasile. Ok la "combo" 1X più Under 3,5 al novantesimo.