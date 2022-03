Colombia-Bolivia, un dentro o fuori per Cuadrado e compagni

Qualificazioni Mondiali, vinci i premi con le Schedine!

Colombia a secco negli ultimi sette incontri

La deludente Colombia vista finora deve fare sei punti e sperare. Il primo step è contro la Bolivia (2 pareggi e 6 ko in trasferta), gara che fede favoriti i Cafeteros a secco però di gol negli ultimi sette incontri del girone eliminatorio.

All'andata il match finì in parità, 1-1, uno degli otto pareggi collezionati dalla Colombia che (almeno in questo) non ha rivali tra le dieci nazionali che gareggiano nel girone sudamericano.

La Nazionale di Rueda non è padrona del suo destino ma deve fare il suo dovere per sperare di dare un senso agli ultimi 90 minuti (trasferta contro il fanalino di coda Venezuela). Quota irrisoria per il segno 1 finale, meglio guardare altrove in ottica pronostico.

Da provare un gol della Colombia nella prima frazione di gioco (esito Over 0,5 casa primo tempo).