Serie C, Padova-Piacenza: occhio al risultato esatto

Mancano cinque giornate al termine del girone A di Serie C . Sabato alle 17.30 il Padova , secondo in classifica a meno 7 dal Sudtirol capolista, ospita il Piacenza che occupa la nona posizione che vorrebbe dire playoff .

Serie C, fai i tuoi pronostici sulle partite dei tre gironi

Il Padova spinge forte all'Euganeo

Corre fortissimo questo Padova, reduce da 5 vittorie di fila e con due sole sconfitte rimediate in 33 turni, entrambe in trasferta. Il Piacenza è reduce dal ko interno contro il Fiorenzuola che ha portato a 6 la striscia di No Goal consecutivi dei biancorossi.

Osservando il ruolino di marcia interno degli uomini di Massimo Oddo si nota la presenza di tre tipi di risultati che hanno caratterizzato le loro vittorie: 1-0, 2-0 e 2-1. Da qui finora non si scappa.

Sulla scorta di questi dati l’esito Multigol Casa 1-2 (Padova a segno una o due volte) avanza con forza la sua candidatura in ottica pronostico.