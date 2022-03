Feralpisalò-Sudtirol, può starci il segno X al 90'

A cinque giornate dal termine del campionato la classifica del Girone A di Serie C vede al comando il Sudtirol con 82 punti. I primi della classe questo fine settimana giocano in trasferta sul campo della Feralpisalò .

Indovina il risultato esatto di Feralpisalò-Sudtirol e vinci!

Partita equilibrata

I “Leoni del Garda” in casa con 30 gol realizzati e 14 subiti hanno fatto registrare 9 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte mentre il Sudtirol in trasferta con 11 successi e 4 pareggi (una sola sconfitta) è riuscito a conquistare la bellezza di 37 punti. La partita si preannuncia molto equilibrata, osservando i ruolini di marcia delle due squadre si nota subito come entrambe non facciano registrare il segno X rispettivamente da 9 e 6 giornate di fila. Non si può escludere il pareggio al novantesimo. Dopo l’1-1 dell’andata si può provare nuovamente il Multigol 2-3.