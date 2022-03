Modena-Ancona, aria di "1" nel posticipo del Braglia

Nel girone B di Serie C solo tre squadre hanno un saldo Under/Over 2,5 sbilanciato dalla parte del secondo esito . Due di queste si affronteranno lunedì sera al Braglia (ore 21) nel posticipo della 34ª giornata.

Marchigiani reduci da 3 ko di fila in trasferta

Da un lato il Modena capolista, la squadra per eccellenza del torneo per numero di uscite della somma gol 3 (finora 14) contro l’Ancona-Matelica, squadra che può vantare il secondo miglior attacco esterno generale dopo quello del... Modena.

I Canarini hanno vinto le ultime due trasferte segnando 3 gol ma al Braglia gli ultimi 180 minuti hanno fruttato un solo punto: 1-1 col Siena, ko per 1-2 contro l’Olbia. Speranze per i marchigiani? Poche, alla luce delle ultime 3 trasferte (altrettante sconfitte).

Le quote sorridono alla capolista che ha le carte in regola per andare a segno da due a quattro volte.