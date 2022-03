Pronostico Algeria-Camerun, Mondiale vicino per Bennacer

Martedì 29 marzo è il giorno dei verdetti definitivi per le qualificazioni Mondiali che interessano l'area africana. Cinque nazionali vanno al Mondiale, altre cinque diranno addio al sogno, a un passo dal traguardo. Tra le sfide in programma spicca Algeria-Camerun (21.30).

Qualificazioni Mondiali, fai i tuoi pronostici sulle partite delle Nazionali

Due risultati su tre per l'Algeria

Le dieci vincitrici dei dieci gironi (seconda fase) si sfidano in match di andata e ritorno. In campo c'è il meglio o quasi del continente africano, con qualche eccezione illustre vedi la Costa d'Avorio che ha chiuso alle spalle del Camerun mancando quindi l'accesso agli spareggi.

L'Algeria invece ha vinto il suo gruppo davanti al Burkina Faso, non solo, le Volpi del deserto hanno segnato più gol di tutti nella seconda fase. Dopo il flop in Coppa d'Africa Bennacer e soci hanno risposto presente nel primo round in casa del Camerun grazie ad un gol di Slimani nel primo tempo.

Martedì dunque si replica a campi invertiti e l'Algeria si è avvicinata al Qatar ma il Camerun, terzo nell'ultima edizione della Coppa d'Africa, proverà il tutto per tutto.

Tensione alle stelle, sarà l'ennesimo match più combattuto che spettacolare? Per questa sfida di ritorno si può optare per una combo: doppia chance 12 più Multigol 1-4.