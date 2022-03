Pronostico Turchia-Italia, amichevole dal retrogusto amarissimo

Martedì alle 20.45 a Konya (Anatolia) si gioca la partita che nessuno voleva, specie l'Italia di Mancini. Non sarà finale playoff per il Mondiale ma semplicemente un'amara amichevole che mette in palio punti ranking, importanti in ottica futura per il sorteggio del girone di qualificazione ai prossimi Europei.