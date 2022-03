Portogallo-Macedonia del Nord, Ronaldo sfida Trajkovski

La finale playoff per il Mondiale è orfana dell'Italia, battuta dalla Macedonia del Nord per 1-0. A sfidare il Portogallo di Ronaldo, quindi, martedì sera a Porto, saranno proprio Trajkovski e compagni.

Portogallo-Macedonia del Nord, fai il tuo pronostico

Probabile assedio portoghese

Il Portogallo sta cercando di riprendersi ciò che la Serbia gli ha tolto in extremis, ovvero il primo posto del girone con annesso accesso diretto al Mondiale.

La Macedonia del Nord si sta specializzando in grandi imprese, dopo aver battuto a Duisburg la Germania ha messo fine al sogno Mondiale dell'Italia nella semifinale playoff. Con le sue risorse: sacrificio, compattezza e una buona dose di buona sorte. Basterà tutto questo contro una nazionale che davanti sembra meglio assortita rispetto all'Italia?

Sbloccare il match il prima possibile vorrebbe dire tanto per i lusitani. L'1 per le quote è scontato, meglio il Multigol 2-4. Occhio all'eventualità di un rigore nei regolamentari.