Ecuador-Argentina, tre punti poco importanti

L' Argentina dopo aver battuto per 3-0 in casa il Venezuela si appresta a giocare sul campo di un Ecuador reduce dal ko esterno con il Paraguay (3-1). Che vincano o che perdano entrambe le Nazionali sono già sicure di partecipare ai prossimi Mondiali .

Entrambe a segno

Nel giorne di qualificazione l'Albiceleste ha fatto registrare numeri da urlo. Messi e compagni nelle sedici gare fin qui disputate hanno conquistato 38 punti frutto di undici vittorie e cinque pareggi.

Anche l'Ecuador in casa non scherza, con ben diciotto gol realizzati (secondo miglior attacco) e soltanto sei subiti sono riusciti a centrare il successo in cinque match su otto (due pareggi e una sconfitta nelle restanti tre gare). La "Tricolor" dopo aver sempre segnato almeno una rete nelle precedenti cinque sfide ufficiali ha le carte in regola per provare ad impensierire anche l'attenta difesa dell'Argentina. Il match vale poco più di un'amichevole, può starci il Goal al novantesimo.