Pronostico Cile-Uruguay, alla Roja serve un miracolo

Ultima giornata del girone sudamericano di qualificazione al Mondiale. Quattro nazionali già certe di un posto in Qatar e altre tre in corsa per lo spareggio interzona. Il vero motivo di interesse degli ultimi 90 minuti è tutto qui.

Le cinque gare si giocano in contemporanea all'1.30 in Italia della notte tra martedì e mercoledì. Cile-Uruguay è uno dei match "caldi" in ottica qualificazione e... pronostico.

Sudamerica, indovina i risultati delle partite di qualificazione al Mondiale

Uruguay già qualificato, il Cile è favorito

Delle tre nazionali in corsa per il quinto posto il Cile di Sanchez e Vidal è quella messa peggio. La Roja ha 19 punti contro i 20 della Colombia (0 di differenza reti) e i 21 del Perù che come il Cile fa segnare -5 di differenza reti, criterio dirimente in caso di arrivo a pari punti.

A Santiago de Cile i padroni di casa devono dunque battere l'Uruguay, che non si gioca nulla, e sperare nei passi falsi di chi sta davanti. La Celeste ha centrato l'obiettivo infilando tre vittorie di fila mentre il Cile, mai continuo in questo percorso, ha incassato un pesante 4-0 dal Brasile.

In sette delle otto gare interne fin qui giocate il Cile ha centrato l'esito Multigol 2-4, fuori casa Suarez e compagni hanno conquistato solo 8 punti segnando altrettante reti.

Per le quote il Cile è favorito, battere l'Uruguay però non è mai facile. Da provare la combo 1X+Over 1,5 oppure la 1X+Multigol 2-5 per assicurarsi un po' di copertura.