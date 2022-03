Perù-Paraguay, la Nazionale di Gareca è padrona del suo destino

Qualificazioni Mondiali, indovina i risultati delle partite in programma

Il pronostico di Perù-Paraguay

Il Perù precede in classifica Colombia e Cile a 90 minuti dal termine. Con una vittoria, quindi, Lapadula e compagni avrebbero la certezza di disputare lo spareggio con una nazionale della confederazione asiatica. Nell'ultimo turno i peruviani hanno perso 1-0 con l'Uruguay, qualificato così al Mondiale, il Paraguay invece ha battuto 3-1 l'Ecuador.

Match da non sottovalutare per il Perù nonostante il Paraguay sia fuori dai giochi. Negli ultimi due precedenti tra le due selezioni si sono visti pareggi con tanti gol. Nel girone Conmebol invece Perù e Paraguay hanno collezionato 11 Under 2,5 a testa, esito quindi gradito a entrambe.

Ci sarà uno stadio (Lima) e un popolo intero a spingere il Perù alla conquista dei tre punti. Il segno 1 ci può stare, in alternativa occhio alla combo 1X più Under 3,5.