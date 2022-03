Venezuela-Colombia, ospiti (senza Cuadrado) favoriti

Solo una questione d’orgoglio per il Venezuela che ospita la Colombia ( out lo juventino Cuadrado ), che dal canto suo si gioca la partita della vita. Il match è valido per l'ultima giornata delle qualificazioni sudamericane al Mondiale .

Qualificazioni Mondiali, indovina i risultati delle gare in programma

Otto No Goal di fila per la Colombia

La Vinotinto è la Cenerentola del girone, dove i punti (10) li ha conquistati tutti in casa. Il 3-0 rifilato alla Bolivia tiene vive le speranze dei Cafeteros, reduci da 5 Under 2,5 di fila in trasferta con il No Goal che si “ripete” invece da 8 partite consecutive nelle qualificazioni.

La Colombia ha vinto solo una delle otto gare esterne del girone Conmebol, il pronostico è dalla sua parte (il segno 2 è compreso mediamente tra quota 1.65 e 1.70) ma anche qui può essere opportuno coprirsi: X2+Multigol 1-4.