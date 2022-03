USL Championship, il pronostico di New Mexico-Oakland

Ha preso il via da un paio di settimane la ULS Championship , il campionato di calcio americano di seconda divisione. Siamo alla 12ª edizione, il format prevede due gironi ( Eastern e Western Conference ) da 14 e 13 squadre in cui ognuna sfida due volte, una in casa e una fuori, ogni compagine che milita nella sua Conference .

Al termine della stagione regolare le prime 7 classificate partecipano ai playoff promozione, chi vince ogni Conference "salta" il primo turno della post-season. Nella notte italiana tra giovedì e venerdì, alle 3.00, si gioca New Mexico-Oakland, ecco analisi e pronostico.

New Mexico favorito

Uno, due, tre! Con questa progressione Oakland ha subìto un gol, poi due e poi tre nelle prime tre partite del gruppo Ovest di USL Championship. Un inizio di stagione quindi nero con zero punti in classifica, insieme all'altro fanalino di coda El Paso.

New Mexico invece è partito molto meglio, conquistando 7 punti nelle prime tre partite e mancando l'en plein per via del pareggio contro Orange County, con gol dell'1-1 subìto a tempo scaduto.

Osservando le quote al momento disponibili sul match, i bookie sono concordi nell'attribuire a New Mexico i galloni di favorito con offerta media intorno all'1.50. Il segno 1 è anche l'opzione che si lascia preferire in ottica pronostico.