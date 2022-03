Lione-Juventus, quote favorevoli alle francesi ma...

Fai ora i tuoi pronostici!

Juve a caccia dell'impresa

La Juventus è chiamata a concludere l'impresa nei secondi 90 minuti di Lione. Vincere in Francia non sarà semplice ma le bianconere hanno a disposizione due risultati su tre per passare il turno. In trasferta nel girone di qualificazione ai quarti la Juventus ha fatto registrare due vittorie (3-0 contro il Servette e 2-0 con il Wolfsburg) e un pareggio (0-0 sul campo del Chelsea).

Il Lione in questa edizione della Champions League ha sempre vinto davanti al proprio pubblico. Le francesi hanno prima battuto per 5-0 il Benfica, poi dopo aver liquidato il Bayern (2-1) hanno inflitto un sonoro 4-0 all'Hacken. Questo trend è stato confermato dalle transalpine anche in campionato, con 43 gol segnati e soltanto 1 subito hanno sempre raccolto i tre punti nelle prime nove gare interne della Division 1.

Per le quote non sembrano esserci dubbi, l'1 è l'esito che si lascia preferire al novantesimo. La sfida d'andata però ha dimostrato che nel calcio le sorprese sono sempre dietro l'angolo quindi è lecito provare almeno il Goal al termine del secondo tempo.