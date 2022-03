Colon-Aldosivi, quote e precedenti del match

In attesa del ritorno dei campionati principali, va fatta una breve tappa in Sudamerica per la Copa de la Liga Profesional (coppa nazionale argentina), giunta alla sua terza edizione. Nei due gironi da 14 squadre c’è il meglio del calcio argentino . Si disputano 14 partite (anche con sfide incrociate tra squadre non dello stesso girone), le prime quattro classificate di ogni gruppo si contendono il titolo in sfide ad eliminazione diretta.

Calcio argentino, indovina i risultati delle partite in programma

Il pronostico della partita

La caccia all’erede del Colon, campione uscente, è iniziata da 7 giornate. La prossima gara in ordine temporale si gioca nella notte italiana tra giovedì e venerdì, alle 2.30. Una delle protagoniste sarà proprio il Colon che nelle prime gare ha collezionato 12 punti, frutto di 3 vittorie, 3 pareggi e una sconfitta. A Santa Fe sbarca l’Aldosivi di Martin Palermo, a due punti di distanza dai campioni in carica della coppa argentina.

Per entrambe l’obiettivo di entrare nella “top four” è concreto. Il Colon punta forte sul fattore campo, finora in casa ha ottenuto 7 punti in 3 gare segnando 5 gol e subendone 2. Inoltre, gli ultimi due precedenti tra le due squadre sono terminati con un successo per parte in favore della formazione ospitante e sempre con tre reti esatte (somma gol 3).

Un paio di esiti che tengono conto di questi dati sono la 1X+Under 3,5 e la 1X+Multigol 1-3.