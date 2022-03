Jupiler League, Beershot-Bruges: per le quote ok il "2"

Jupiler League, la sfida in programma all'Olympisch Stadion tra il Beershot e il Club Brugge non dovrebbe riservare grandi sorprese. I padroni di casa (ultimi) con 68 gol subiti vantano la peggior difesa del campionato mentre gli ospiti (secondi) hanno realizzato ben 33 reti in 16 trasferte.