Chelsea-Real Madrid: quote, pronostico e statistiche

L'urna dei quarti di finale di Champions League ha sorteggiato il Chelsea con il Real Madrid . La sfida in programma allo " Stamford Bridge " si preannuncia molto equilibrata, i " Blues " (campioni in carica) arrivano all'appuntamento dopo aver eliminato il Lille mentre i " Galacticos " hanno compiuto una vera e propria impresa contro il Psg . L'undici allenato da Carlo Ancelotti dopo aver perso a Parigi per 1-0 (gol decisivo di Mbappé al 94') e aver chiuso il primo tempo del match di ritorno in svantaggio (0-1) è riuscito grazie a una tripletta di Benzema ad avere la meglio sulla squadra di Pochettino .

La partita mette a confronto la terza potenza della Premier League con la capolista del campionato spagnolo. In questa edizione del torneo il Chelsea in casa ha sempre vinto senza subire gol. Oltre al 2-0 fatto registrare nella gara d'andata contro il Lille vanno segnalati anche i successi ottenuti nella fase a gironi. Havertz e compagni dopo aver vinto per 1-0 contro lo Zenit hanno liquidato con un "semplice" 4-0 sia il Malmo che la Juventus.

Il Real Madrid invece in trasferta ha perso e subito gol solamente sul campo del Psg. Modric e soci nelle tre sfide esterne disputate nel Gruppo D hanno invece superato a pieni voti tutti gli esami: vittoria per 1-0 a Milano contro l'Inter, trionfo con lo Shakhtar per 5-0 e 3-0 con lo Sheriff Tiraspol.

Entrambe le compagini potrebbero studiarsi nel primo tempo e sferrare poi l'attacco decisivo nella ripresa. Intriga il Goal in controtendenza, ok il Multigol 1-2 secondo tempo.