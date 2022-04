Bodo Glimt-Roma: quote, pronostico e statistiche

Giovedì sera alle 21 la Roma torna all'Aspmyra Stadion di Bodo, dove la squadra di Mourinho ha incassato quel pesantissimo 1-6 nella fase a gironi di Conference League . Stavolta si gioca per l'andata dei quarti di finale della terza competizione continentale per club. Oggi come allora, alla vigilia di quel match, le quote sorridono alla truppa giallorossa. Ma non sarà una passeggiata.

Rivincita Bodo Glimt-Roma, indovina il risultato e vinci!

Giallorossi favoriti, scopri la quota della "combo"

Il campionato norvegese è scattato pochi giorni fa e il Bodo Glimt campione in carica ha esordito pareggiando 2-2 col Rosenborg. Solbakken e compagni sono imbattuti in casa, tra tutte le competizioni, addirittura dal 7 luglio 2021 e nelle ultime 5 gare ufficiali hanno sempre collezionato l'Over 2,5. Nei due precedenti turni ad eliminazione diretta hanno eliminato Celtic e AZ Alkmaar, ai supplementari.

La Roma eccezion fatta per il derby è entrata in connessione con l'Under 2,5 e in Norvegia cercherà il decimo risultato utile consecutivo. Se è vero che dalle sconfitte si impara qualcosa, Mourinho e i suoi hanno l'occasione di dimostrarlo lì dove si consumò quel "dramma sportivo".

Per le quote sarà riscatto giallorosso, il segno 2 vale circa il doppio della posta ma può essere opportuno ricorrere ad una doppia chance esterna in combo con il Multigol 1-4 a 1.55.