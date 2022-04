Serie A, l'imperdibile appuntamento con i consigli di Pengwin

Ecco quali sono le sue scelte per le principali partite di Serie ma per scoprire le motivazioni dei suoi pronostici l'appuntamento è fissato al venerdì sera (ore 21) sul canale ufficiale Twitch e su YouTube dove va in onda KickOFF, programma di approfondimento realizzato da Pengwin.

Napoli-Fiorentina, il pronostico di Pengwin

Sulla strada che porta allo scudetto il Napoli trova la Fiorentina di Italiano, che fin qui in trasferta ha subìto qualche gol di troppo. Pengwin vede gli azzurri favoriti e punta sulle motivazioni del Napoli, con la Fiorentina che potrebbe anche restare a secco di gol al Maradona: segno 1.

Il turno di Serie A propone anche Cagliari-Juventus e Inter-Verona. Il Tipster Pengwin non ha dubbi su chi vincerà alla Unipol Domus e suggerisce senza esitazioni il segno 2 bianconero.

Nel match del Meazza Kristian accende due opzioni: l'Over 2,5 e il Multigol 2-4 Casa, ovvero Inter a segno da due a quattro volte.