Pronostico Foggia-Catanzaro, benvenuti a Zemanlandia

Più ordine, meno confusione e vietato farsi male da soli. Questo il diktat di mister Zeman dopo il pareggio per 1-1 del suo Foggia contro la Vibonese , risultato che ha interrotto una serie di 4 vittorie di fila della sua squadra. Il match casalingo contro il Catanzaro , formazione di vertice reduce però dal ko interno (1-2) col Monterosi Tuscia , è intanto alle porte. Sulla carta le reti non dovrebbero mancare.

Serie C, Foggia-Catanzaro: indovina il risultato e vinci!

Show allo Zaccheria, scopri la quota dell'Over 2,5

Come detto Foggia stoppato dopo un filotto di 12 punti in 4 partite ma non si è interrotto il feeling dei Satanelli con l'esito Goal, sempre presente nelle loro ultime 8 partite di campionato.

Il ko interno del Catanzaro contro il Monterosi, preceduto dall'1-1 sul campo della Juve Stabia, potrebbe far pensare a una squadra che si sta già preparando per i playoff (al netto dei recuperi il girone C di Serie C deve ancora disputare tre giornate).

Il Foggia di Zeman in 35 giornate ha realizzato 63 reti (miglior attacco del campionato), meglio anche del Bari primo e promosso in Serie B. In 17 gare giocate allo Zaccheria i pugliesi hanno collezionato 10 volte l'Over 2,5. Insomma, ci sono le premesse per assistere ad un match divertente e si può dunque provare la combo "Goal più Over 2,5" per questa sfida.