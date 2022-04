Serie A, il pagellone del Pengwin: Immobile 10 in pagella

Atalanta: voto 4

Che per la Dea ora l’obiettivo sia palesemente l’Europa League non è ormai un segreto. Eppure dalla squadra del Gasp ci si aspetterebbe qualcosina in più. Ancora sconfitta e sogno Champions ufficialmente sfumato.

Napoli: voto 5

Spalletti visibilmente deluso e malinconico alla fine della partita è l’esatta immagine di un’intera città che si aspettava di vivere un pomeriggio diverso. Il tabù delle sfide interne non viene sfatato… e lo scudetto si allontana.

Roma: voto 6

Sotto per tutta la gara contro la piccola Salernitana, la squadra di Mourinho si scuote nel finale e ribalta il risultato. Figuraccia evitata, oltre 60.000 tifosi accontentati. Un sei rimediato proprio in extremis!

Juventus: voto 7

La Juventus va sotto, ma questa volta non demorde e ribalta il risultato. Tre punti importanti per il quarto posto e per ritrovare la giusta via da qui fino alla fine della stagione. Allegri ora può tirare un sospiro di sollievo e sorridere guardando al futuro.

Inter: voto 8

Contro il Verona di Tudor, per i nerazzurri era fondamentale confermarsi dopo la vittoria pesante conquistata a Torino, ma soprattutto era importante tornare a convincere sul piano del gioco. Obiettivo raggiunto dalla squadra di Inzaghi e voto meritato.

Fiorentina e Italiano: voto 9

Vincere al Maradona contro una delle tre grandi in corsa per lo scudetto? Si può, per la Viola di Italiano. Tre punti frutto di un’altra grande prestazione caratterizzata da lucidità e massima attenzione per tutto l’arco dei 90 minuti.

Immobile: voto 10

Tante volte criticato, tante volte sminuito dagli appassionati. Eppure Ciro non delude mai con la casacca biancoceleste: tripletta contro il Genoa e primato solitario in classifica marcatori con 24 reti.