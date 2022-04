Real Madrid-Chelsea: quote, pronostico e statistiche

Fai ora i tuoi pronostici!

Chelsea all'attacco, scopri il pronostico

Per volare in semifinale ai “Blancos” ora non resta che gestire il risultato ottenuto all’andata. Il Chelsea per sperare almeno di portare la gara ai tempi supplementari dovrà battere il Real al Bernabeu con due gol di scarto. In questa stagione l’undici di Madrid ha disputato 19 match in casa. In queste 19 gare Benzema e soci hanno fatto registrare la bellezza di 13 vittorie, 4 pareggi e solo 2 sconfitte, scendendo di più nel dettaglio si può aggiungere che soltanto in quattro occasioni hanno subito più di un gol.

Per il Chelsea l’impresa non sarà semplice, spingendosi in avanti poi potrebbe anche correre il rischio di subire gol. Può starci almeno una rete per parte al novantesimo, intriga il pacchetto che comprende i seguenti risultati esatti: “2-1; 1-2; 1-1; 2-2”.