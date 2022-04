Turris-Virtus Francavilla: pronostico e statistiche

Finalmente si gioca. Dopo aver assistito ad un paio di rinvii la sfida tra Turris e Virtus Francavilla , originariamente prevista a fine marzo, stavolta sarà disputata rimettendo così in ordine le gare della trentaquattresima giornata. Il match arriva in un momento che non può certo essere definito ideale per entrambe le formazioni che sono senza vittoria da sei turni consecutivi. I campani “vantano” (si fa per dire) nelle ultime sei esibizioni cinque sconfitte e un pareggio mentre i pugliesi hanno fatto appena qualcosa di più (tre pareggi e tre sconfitte). Quello che però fa la differenza è il rendimento precedente visto che la compagine biancoazzurra è riuscita a mettere insieme una decina di punti in più rispetto all’undici “corallino”. Un bottino che permette alla Virtus , al momento quinta a pari merito con il Monopoli , di avere già staccato un biglietto per i play off. La Turris , invece, è ai margini della zona spareggi promozione e una vittoria gli permetterebbe di agganciare il Picerno al decimo posto, ultimo utile per poter sperare di disputare le sfide per salire in B.

Turris e Francavilla, le statistiche dicono che…

Assodato che, ai fini della classifica e degli obiettivi, in questo recupero è la Turris ad avere più motivazioni, vale però la pena anche approfondire il discorso statistiche andando ad osservare il rendimento, in fatto di esiti, di entrambe le squadre. La prima cosa che balza agli occhi è il discorso relativo ai “NoGoal”. Sia la formazione campana che quella pugliese, almeno lo hanno mostrato fin qui, prediligono nettamente questa opzione. L’undici di Torre del Greco ha infatti collezionato diciotto “NoGoal” in trentatré partite (equamente distribuiti, nove e nove, tra “casa” e “fuori”) mentre quello di Francavilla ne ha addirittura uno in più all’attivo (diciannove), di cui ben undici registrati lontano dai propri tifosi. La cosa che però, doverosamente, merita grande risalto è la questione dei… pareggi, soprattutto per quanto riguarda i padroni di casa. Dopo tante giornate disputate uno sguardo alla classifica permette di notare l’esistenza di alcuni “zero”. C’è infatti lo “zero” nella casella delle vittorie in trasferta di Paganese e Vibonese (rispettivamente penultima e ultima della classe), c’è lo “zero” anche nella casella delle sconfitte in casa del Palermo (unica squadra ancora imbattuta tra le mura amiche) e, qui veniamo al dato che più interessa, c’è lo “zero” nella casella dei pareggi in casa della Turris. La compagine campana in questo campionato ha finora diviso la posta in quattro sole occasioni ma in tutte e quattro ciò è accaduto lontano da Torre del Greco. L’ultimissima annotazione, anche questa doverosa, riguarda il match d’andata. A Francavilla, era la quindicesima giornata, la Turris si impose per 2-1. Tre reti tutte realizzate nella seconda frazione di gioco visto che il primo tempo si era chiuso a reti inviolate.