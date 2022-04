Liverpool-Benfica: quote, pronostico e statistiche

Due gol nel primo tempo, uno a fine match e pratica Benfica archiviata (in mezzo il gol della bandiera di Nunez ). Liverpool con un piede e mezzo in semifinale dopo la vittoria per 3-1 al Da Luz.

Anfield è il fortino del Liverpool, scopri il pronostico

Un ampio vantaggio da amministrare ad Anfield dove i Reds hanno vinto 8 delle ultime 10 gare ufficiali, perdendo solo contro l’Inter (0-1). A complicare i piani di rimonta dei lusitani ci si mette anche la solidità difensiva del Liverpool versione Anfield: l’ultima occasione in cui la squadra di Klopp ha incassato più di una rete risale al 22 dicembre, in EFL Cup contro il Leicester (3-3 al 90’) e, curiosità, in porta non c’era il baluardo Alisson bensì il secondo portiere Kelleher. Dunque, difficile immaginare il Benfica a segno due o più volte.

Di contro il Liverpool, pur se dovesse mettersi in modalità “risparmio energetico”, sembra avere le carte in regola per segnare almeno due gol davanti al pubblico di casa. Prende così forma la combo “Over 1,5 casa+Under 1,5 Ospite”.