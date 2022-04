Atletico Madrid-Manchester City: quote, pronostico e statistiche

Indovina il risultato esatto di Atletico Madrid-Manchester City e vinci!

Citizens in gran forma, scopri il pronostico

Quattro partite casalinghe, due pareggi e altrettante sconfitte. In questa edizione di Champions l’Atletico di Simeone non ha certo brillato. Prima vittoria cercasi, contro il City di Guardiola, per rimediare allo 0-1 incassato all’Etihad. Un match in cui non si registrano conclusioni verso lo specchio della porta da parte di Joao Felix e compagni. Al Wanda Metropolitano servirebbe un atteggiamento ben diverso contro una squadra che nella fase a eliminazione diretta non ha ancora subìto gol. Il condizionale però è d’obbligo perchè Simeone verosimilmente adotterà una tattica comunque accorta per provare (quello sì) a colpire al momento giusto. L’ultimo ko del City risale al 7 dicembre, 1-2 a Lipsia. Per le quote la striscia positiva in esterna è destinata a proseguire, in alternativa al segno 2 occhio al Multigol Ospite 2-4 (City a segno da 2 a 4 volte).