Lione-West Ham, pronostico e statistiche

Tutti in Francia per l’altro quarto di finale che vede di fronte Lione e West Ham. Come Eintracht-Barcellona anche questa sfida, sette giorni fa, si è chiusa con lo stesso risultato di parità (1-1) e così la situazione si presenta assai semplice: chi vince al Park OL guadagna l’accesso alla semifinale dove troverà proprio uno tra l’undici catalano o quello di Francoforte. Si diceva dell’1-1 dell’andata, un punteggio maturato in modo inaspettato. Sono infatti passati in vantaggio gli inglesi al 7’ della ripresa quando, a seguito dell’espulsione di Cresswell al terzo di recupero del primo tempo, gli “Hammers” erano in inferiorità numerica (la palla l’ha messa dentro Bowen). Il pareggio francese di Ndombele è arrivato più o meno un quarto d’ora più tardi senza altri sussulti fino al 90’. Per la cronaca il West Ham nel turno precedente ha fatto fuori il Siviglia ai supplementari mentre il Lione ha avuto la meglio sul Porto.