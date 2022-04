Eibar-Las Palmas, pronostico e statistiche

Sono due gli anticipi del venerdì he la “ Liga 2 ” spagnola propone questa settimana ma uno in particolare, quello tra Eibar e Las Palmas , presenta enormi motivi di interesse. Basta infatti un’occhiata alla classifica per notare come l’ Eibar sia primo ma con una sola lunghezza di vantaggio sull’Almeria e due sul Valladolid (e la promozione diretta spetta soltanto alle prime due della graduatoria finale) mentre il Las Palmas occupa la settima posizione con un solo punto in meno rispetto all’ Oviedo (e ai playoff accedono solo le formazioni che si classificano dal terzo al sesto posto).

Le statistiche di Eibar e Las Palmas dicono che…

Già la situazione in classifica permette di intuire l’importanza del match ma uno sguardo allo “score” recente delle due squadre contribuisce a rendere più intricata la situazione. Il Las Palmas è attualmente settimo ma viene da quattro vittorie consecutive mentre l’Eibar è primo ma nelle ultime sei partite ha collezionato, equamente, due vittorie, due pareggi e due sconfitte. In precedenza però la capolista può vantare una striscia di sette successi e due pareggi mentre l’undici delle Baleari, nel medesimo periodo, ha vinto soltanto in un paio di occasioni pareggiando quattro incontri e rimediando zero punti nelle cinque esibizioni rimanenti. L’ultima annotazione riguarda gli esiti Under e Over 2,5. Entrambe le formazioni prediligono l’Under 2,5: ne ha 22 all’attivo la formazione di casa (contro i 13 Over) e ne ha fin qui collezionati in totale 19 quella ospite (contro i 16 Over) di cui ben 11 in trasferta.