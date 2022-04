Serie A, i consigli di Pengwin per una Pasqua super!

Come ogni settimana, in occasione del weekend di campionato, tornano puntuali i consigli di Pengwin, uno dei Tipster più famosi e apprezzati d'Italia. Kristian, che su Instagram conta circa 630 mila followers, fornisce i suoi pronostici sulla Serie A a beneficio dei lettori e utenti del Corriere dello Sport.

Napoli-Roma, ecco il pronostico di Pengwin

Roma lanciata in campionato e in semifinale di Conference League ma a Napoli lo sforzo compiuto giovedì contro il Bodo potrebbe farsi sentire... alla distanza. Secondo il Tipster Pengwin il Napoli si aggiudicherà il secondo "round" del match del Maradona (in programma lunedì alle 19). La sua scelta per questo match è "Napoli vince il secondo tempo".

Juventus-Bologna, Kristian dà fiducia ai bianconeri

Oggi alle 18.30 si gioca Juve-Bologna, un'altra delle sfide prese in esame da Pengwin. Kristian dà fiducia ai bianconeri e soprattutto a bomber Vlahovic, che nell'uovo di Pasqua dovrebbe trovare il gol numero 23 in campionato.

Per conoscere le motivazioni di ogni pronostico di Pengwin rimandiamo a KickOFF, programma di approfondimento realizzato da Kristian stesso, che va in onda ogni venerdì alle 21 sul canale ufficiale Twitch e su YouTube.