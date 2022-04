Pengwin: ecco i suoi voti alla giornata di campionato

Napoli voto 4

Un pareggio, contro la Roma, subito al 91’ che probabilmente gela definitivamente i sogni scudetto degli azzurri. Prestazione pigra nella ripresa e poca lucidità in quelle che dovevano essere le sfide più importanti della stagione.

Juve voto 5

Allegri non incide disputando una gara con la testa palesemente altrove. Forse alla sfida di ritorno di Coppa Italia contro la Fiorentina?

Inter e Milan voto 6

Le milanesi, nonostante il derby in vista, non deludono le attese e portano a casa entrambe tre punti importanti per il percorso in campionato. Non tanto per il duello diretto, quanto per quello a distanza con il Napoli. Ora sembra sempre di più una sfida a due.

Torino voto 7

Juric dimostra, se ancora fosse necessario, la sua bravura nel preparare tatticamente le gare. Arriva a Roma e gioca con personalità contro una delle formazioni dal rendimento interno migliore, rischiando persino di vincere. Soltanto Immobile evita il peggio per i biancocelesti.

Roma voto 8

Sulle ali dell’entusiasmo o sopraffatta dalla stanchezza? Nessuna delle due: la Roma sforna una prestazione di maturità conquistando un pareggio che forse le va anche molto stretto. Dodicesimo risultato utile consecutivo in Serie A e Mourinho se la gode.

Bologna voto 9

Dopo aver fermato il Milan e battuto la Samp, arriva anche un punticino allo Stadium di Torino. Grinta, condizione fisica e soprattutto tantissimo cuore. Nulla da chiedere dalla classifica, ma tanta voglia di continuare a dimostrare sul campo!

Salernitana voto 10

Premiamo, in un weekend pasquale non particolarmente emozionante, la determinazione e la voglia della squadra di Salerno che, nonostante la difficile situazione in classifica, non demorde. Dopo aver subito il ribaltone contro la Roma, questa volta porta a casa tre punti meritati da Genova!