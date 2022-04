Rizespor-Fenerbahce, pronostico e quote

Si va verso fine stagione e i tanto attesi verdetti, relativi a retrocessioni e qualificazioni alle coppe, stanno per essere emessi. Discorso che vale anche per la Super Lig, il campionato turco. Venerdì alle 19.30 il match Rizespor-Fenerbahce apre la 34ª giornata, i tre punti in palio pesano rispettivamente per salvezza e Champions League.