Twente-Sparta Rotterdam, analisi e pronostico

Trentesimo turno di Eredivisie al via, venerdì sera si gioca Twente-Sparta Rotterdam. Gara tra due squadre fortemente motivate, per obiettivi diversi, alla conquista dell'intera posta.

Eredivisie, fai il tuo pronostico su Twente-Sparta Rotterdam

Twente temibile in casa, scopri la quota del segno 1

Il Twente, vincendo, aggancerebbe il Feyenoord al terzo posto che vale i preliminari di Conference League. Lo Sparta è ad un punto dal Fortuna Sittard, quart'ultimo, vicinissimo quindi alla salvezza.

Un po' di numeri. Il Twente in casa ha perso solo una volta e incassato 11 reti: fase difensiva quindi ok nel suo stadio. Di contro lo Sparta è la squadra di Eredivisie che ha segnato meno in trasferta (9 reti) e la sua bilancia pende dalla parte dell'Under 2,5, fatto un po' insolito per gli standard del campionato olandese.

Nel recente recupero disputato in casa del Vitesse la squadra di Rotterdam ha vinto a sorpresa per 1-0 e sembra difficile che possa concedere il bis a breve giro di posta (in trasferta come detto ha segnato pochissimo e racimolato ben poche soddisfazioni).

Probabile piuttosto che il Twente possa sfruttare la chance casalinga per fare suoi tre punti importanti e mettere pressione al Feyenoord. La quota del segno 1, per la cronaca, va di media dall'1.55 all'1.60.