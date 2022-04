Inter-Roma e Lazio-Milan: ecco i pronostici di Pengwin

Per un weekend di super sfide ci vuole un super Tipster ad analizzarle. Anche questa settimana Kristian, conosciuto da tutti come Pengwin, fornisce i suoi pronostici sulle partite di Serie A a beneficio di lettori e utenti del Corriere dello Sport. Il Tipster dedica un'attenzione particolare alle sfide Inter-Roma e Lazio-Milan.

Inter-Roma, il pronostico di Pengwin

In pochi non conoscono Pengwin, apprezzato Tipster che su Instagram conta circa 630 mila followers. Appassionato di calcio e sport a 360 gradi, Kristian analizza tutte le partite di Serie A e a proposito, per conoscere le motivazioni di tutte le sue scelte rimandiamo a KickOFF, programma di approfondimento realizzato da Kristian stesso che va in onda ogni venerdì alle ore 21 sul canale ufficiale Twitch e su YouTube.

Pengwin prevede un confronto divertente tra due delle squadre più in forma del campionato. Mourinho motivato a ben figurare contro la "sua" Inter, Inzaghi a caccia di punti Scudetto. Certo, con il Leicester all'orizzonte i giallorossi potrebbero alla fine cedere il passo davanti ai nerazzurri ma non senza lottare. Kristian suggerisce quindi un Multigol 2-4 Casa e la 1X più Multigol 2-5, con 2-1 e 3-1 come possibili risultati.

Lazio-Milan nelle previsioni di Pengwin

Il duello metropolitano del weekend prosegue con Lazio-Milan. Ecco un estratto dell'analisi di Pengwin su questa partita.

"In un Olimpico semi deserto per la protesta dei tifosi biancocelesti Sarri dovrà fronteggiare anche le parecchie indisponibilità contro un Milan che vuole reagire post sconfitta in Coppa Italia.

Doppia chance esterna di valore, da tenere in considerazione. Magari anche in combo con l’over 1,5 per chi vuole alzare la difficoltà".