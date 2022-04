Championship, Barnsley-Blackpool vale solo per le statistiche

In Championship mancano due giornate al termine più una manciata di recuperi. Martedì sera si gioca appunto Barnsley-Blackpool del ventisettesimo turno, partita che ha valore solo per le statistiche visto che i padroni di casa sono già retrocessi mentre il Blackpool con nove punti a disposizione non può più agganciare i playoff (ma allo stesso tempo non rischia in alcun modo di retrocedere).

Barnsley-Blackpool, fai il tuo pronostico

Quote equilibrate, Under oppure Over?

Il Barnsley, ultimo, ha salutato la Championship e il prossimo anno scenderà in League One. Da qui alla fine giocherà quindi solo per l'onore. Il Blackpool invece la prossima stagione la affronterà sempre in questa categoria. Alla luce di questa situazione si prospetta un incontro dall'esito incerto, non a caso le quote sono piuttosto equilibrate (con una leggera preferenza accordata agli ospiti).

Vale quindi la pena dare risalto a qualche numero che può essere utile nella scelta dell'esito più adatto. Il Barnsley ha centrato finora 28 volte l'Under 2,5 contro le 25 del Blackpool. Con riferimento agli ospiti colpisce in particolar modo un dato, l'ultima occasione in cui hanno segnato più di un gol in trasferta risale al turno del Boxing Day, perso tra l'altro 2-3 in casa dell'Huddersfield.

Gli indizi dunque portano a guardare in direzione dell'Under 2,5 in un match di fatto senza posta in palio.