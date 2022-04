Swansea-Bournemouth, a pronostico ci sta il segno 2

Martedì di Champions... e Championship. Si recupera Swansea-Bournemouth della trentaquattresima giornata, sulla carta è un match con pronostico favorevole agli ospiti che alla luce della classifica hanno ben più motivazioni rispetto ai padroni di casa che non possono più ambire ad un posto nei playoff.

Championship, indovina il risultato di Swansea-Bournemouth

Ospiti con la miglior difesa del campionato

Swansea a quota 60 punti in quattordicesima posizione, Bournemouth secondo a quota 78. Solo il Fulham, già aritmeticamente promosso in Premier League, meglio del Bournemouth che proprio contro i Cottagers ha pareggiato l'ultimo match per 1-1 con gol dei due migliori goleador del campionato, Mitrovic e Solanke.

Va da sé che questo match abbia un peso quasi esclusivamente per gli ospiti, che possono vantare la miglior difesa del campionato. Lo Swansea è imbattuto da otto giornate (4 vittorie e altrettanti pareggi) ma nell'occasione la sua striscia positiva potrebbe anche interrompersi.

A pronostico è un segno 2 che ci può stare, l'alternativa se si vuole essere un po' più prudenti è orientarsi su una combo, ad esempio la X2+Multigol 1-4.