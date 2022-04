Championship, il pronostico di Fulham-Nottingham Forest

Martedì alle 20.45 si recupera un match della giornata numero 39 di Championship, la seconda divisione inglese. Il Fulham, già aritmeticamente promosso in Premier League, ospita il Nottingham Forest quarto in classifica a due giornate dal termine (al netto dei recuperi).

Championship, indovina il risultato di Fulham-Nottingham Forest

Le quote sorridono ai Cottagers ma...

Gara che ha significato solo per gli ospiti, ai quali di fatto mancano quattro partite (le ultime due in calendario più un paio di recuperi) per completare la regular season. Il Forest può ancora chiudere al secondo posto che vorrebbe dire promozione diretta, per farlo dovrà scalzare il Bournemouth che nell'ultimo match giocato ha pareggiato 1-1 proprio contro il Fulham, arrivato a quel match fresco di promozione.

Stagione straordinaria per i Cottagers, il dato sui gol segnati: 99, la dice lunga sulla portata del loro dominio in questo torneo. Al Forest non resta che sperare che Mitrovic e compagni abbiano la pancia piena.

Per le quote il Fulham non farà sconti e parte favorito ma il Nottingham Forest (8 vittorie e 2 sconfitte nelle ultime 10 gare giocate tra campionato ed Fa Cup) vorrà fare la sua parte. Può starci il Goal, il pareggio è affare per cuori forti.