Pronostico City-Real, semifinale da urlo all'Etihad

Riflettori puntati sul cammino delle due squadre in questa edizione della Champions League.

Nella fase a gironi entrambe le compagini si sono qualificate agli ottavi da prime in classifica.

Il Manchester City con 18 gol segnati e 10 subiti ha fatto registrare 4 vittorie e 2 sconfitte (entrambe in trasferta). I “Citizens” grazie ai 12 punti conquistati hanno avuto la meglio su squadre del calibro di Psg, Lipsia e Club Brugge.

Il Real Madrid nel Gruppo D dal canto suo ha realizzato meno reti (14) ma è riuscito a totalizzare più punti (15). I “Blancos” dopo aver vinto all’esordio contro l’Inter (1-0 al Meazza) sono scivolati in casa contro lo Sheriff Tiraspol (1-2). Da quel giorno il Real Madrid ha sempre vinto nelle restanti 4 gare contro Inter, Shakhtar e Sheriff.

Agli ottavi di finali il City non ha avuto problemi a liquidare la pratica Sporting Lisbona. La squadra inglese si è imposta con un netto 5-0 in Portogallo che ha reso praticamente inutile il match di ritorno (0-0).

Il Real Madrid invece contro il Psg ha dovuto compiere una vera e propria impresa. L’undici di Carlo Ancelotti dopo aver perso per 1-0 a Parigi è riuscito grazie a una tripletta di Karim Benzema a vincere per 3-1 il ritorno.

Il bomber francese con 4 gol in due partite è stato il protagonista indiscusso anche dei quarti di finale. Il club spagnolo è passato in semifinale grazie al successo per 3-1 ottenuto a Londra contro il Chelsea a cui ha fatto seguito la sconfitta di Madrid per 2-3.

Meno spettacolare ma comunque molto equilibrato è risultato essere anche il doppio confronto tra il City e l’Atletico Madrid (1-0 per il Manchester all’andata, 0-0 il ritorno).

Entrambe le squadre vorranno vincere questo incontro