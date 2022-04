Pronostico Utrecht-Nijmegen, segno "1" cercasi

Perdere 2-1 subendo prima un'autorete e poi il gol decisivo al 95' non è il massimo della vita. Eppure è ciò che è capitato all' Utrecht nel turno precedente di Eredivisie , contro il Feyenoord . I biancorossi hanno l'occasione di rifarsi venerdì sera nel match casalingo contro il Nijmegen , sfida all'insegna del numero " 7 "...

Eredivisie, fai il tuo pronostico su Utrecht-Nijmegen

Scopri le statistiche delle due squadre

Tanto per cominciare, la situazione di classifica. L'Utrecht occupa la settima posizione e ha... sette punti di vantaggio rispetto al Nijmegen, decimo. Altro "7" in evidenza, quello statisticamente più rilevante. In questo caso si fa riferimento al numero di uscite totali del segno 1 al 90' quando ha giocato il Nijmegen.

Detto altrimenti, solo in 7 occasioni su 30 è capitato che, col Nijmegen in campo, a vincere sia stata la squadra di casa (regalando quindi il segno "1" finale). Insomma, il fattore campo non è stato un... fattore nelle partite disputate dal Nijmegen. Almeno finora...

Già perchè l'Utrecht, senza vittorie in Eredivisie da 6 giornate, non ha intenzione di abbandonare il 7° posto che garantisce almeno i preliminari di Conference League. Il Nijmegen, che in trasferta ha vinto 7 volte (ecco di nuovo il "7") potrebbe dover rimandare a data da destinarsi l'appuntamento con il blitz numero 8 in campionato.