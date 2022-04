Settimana indimenticabile per "Il Re del Betting" Riccardo Galli

Con una sequenza incredibile di pronostici indovinati dalle quote extra large, il Re del Betting Riccardo Galli ha guidato i suoi followers verso la vittoria. Merito del suo talento, unito a costanza e professionalità! La sua peculiarità, come abbiamo potuto verificare già molte volte, è senza dubbio riuscire a sfruttare al massimo le potenzialità di vincita di ogni singolo evento!

Scopriamo nel dettaglio le ultime prodezze di questo Tipster che vanta un’esperienza decennale nel settore e tanti, tantissimi followers che lo seguono costantemente sulle sue pagine social.

Il Re del Betting mette a fuoco il match Levante – Siviglia della LIGA spagnola del 21 aprile (terminata 2-3). Punta l’Over 1,5 pt (quota 2,89), l’Over 3,5 (quota 3,22), l’Over 2,5 (quota 1,92), l’Over 2,5 pt (quota 8,22), l’esito Goal pt (quota 4,38), l’Over 4,5 (quota 6,77) e chiude la striscia di acrobazie con un salto triplo carpiato finale: Goal Special 1° e 2° tempo (quota 15,00)!

Passiamo ad un altro colpo grosso, stavolta in area Champions League con il match Manchester City – Real Madrid del 26 aprile. Anche in questo caso Il Re del Betting, sceglie l’esito dalla quota più “improbabile”: Goal pt e Goal st (quota 12,00)! Il match è terminato 4-3 regalando agli spettatori una vera semifinale spettacolo, e Riccardo Galli lo aveva intuito perfettamente.

Prestazione di alto livello anche per il pronostico del giorno seguente Atalanta – Torino (4-4) in cui centra l’esito Multigol 7+ (quota 24,40), l’Over 1,5 (quota 2,48), il Goal pt (4,25), l’Over 3,5 (quota 2,61), l’Over 4,5 (quota 4,80), l’Over 2,5 pt (quota 6,36) e l’Over 5,5 (quota 10,50). Anche in questo caso, la “giocata spettacolo” si ripete più volte sfruttando un solo evento, con un aumento esponenziale di difficoltà.

Non possiamo che complimentarci con questo Tipster, il cui talento può davvero fare la differenza. La speciale categoria di cui fa parte può consigliarti come arrivare ad un pronostico informato perché è frutto di esperienza decennale unita a dedizione e passione!

