Serie A, i pronostici di Pengwin sulle sfide delle milanesi

La Serie A si conferma terreno scivoloso e di esiti scontati non ce ne sono. Lo sa bene il Tipster Pengwin, che anche questa settimana dà la sua chiave di lettura sulle sfide Scudetto che vedono protagoniste le milanesi. L'1X2 finale? Kristian dice "No, grazie". E offre consigli alternativi a beneficio dei lettori e utenti del Corriere dello Sport.

Il pronostico di Pengwin su Milan-Fiorentina

La scorsa settimana Pengwin, seguitissimo sui Social (630 mila followers lo seguono fedelmente su Instagram), ha colpito nel segno non sbagliando praticamente nulla con i pronostici di Serie A.

Anche questa settimana Kristian vuole ripetersi e, per il match Milan-Fiorentina, non si fida del tutto dei rossoneri. O meglio, crede che la viola a dispetto delle recenti prestazioni negative possa giocare a viso aperto al Meazza e magari segnare almeno un gol. Per questo, il pronostico di Kristian è 1X+Multigol 2-5, opzione che abbraccia l'1-1 e il 2-1 come possibili risultati.

Udinese-Inter, i consigli di Pengwin

Dal Meazza alla Dacia Arena. l'Inter, ferita dal ko contro il Bologna, cerca una reazione in casa dei friulani. Deulofeu e compagni giocano liberi da pressioni, il 4-0 alla Fiorentina è un monito per i nerazzurri.

Gli uomini di Simone Inzaghi sono i favoriti in questo match ma Pengwin ci dice di andare sui gol, concentrandosi sulle marcature dei padroni di casa che dovrebbero essere minimo una, massimo due. Tradotto, Multigol 1-2 Casa.

