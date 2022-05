Copa Argentina, il pronostico di Aldosivi-Colegiales

Indovina il risultato di Aldosivi-Colegiales e vinci!

Aldosivi favorito, scopri il pronostico

L'Aldosivi con 20 punti conquistati nelle prime 20 giornate di campionato occupa la quarta posizione in classifica. Gli "Squali" in casa hanno perso solamente contro l'Huracan (0-2) mentre nelle restanti quattro partite hanno fatto registrare tre vittorie e un pareggio. In totale la compagine gialloverde davanti al proprio pubblico è riuscita a segnare sei gol subendone cinque.

Il Colegiales nelle prime sei trasferte di campionato ha invece incassato ben nove reti. La differenza di categoria può farsi sentire nel corso del match, l'Aldosivi ha le carte in regola per segnare almeno due gol al novantesimo. Intriga il Parziale/Finale 1/1 al termine dell'incontro.