Serie D, il pronostico di Athletic Carpi-Rimini

Mancano quattro giornate al termine del girone D di Serie D . La prossima si gioca a metà settimana e uno degli incontri in programma vede sfidarsi, mercoledì alle 15, Athletic Carpi e Rimini . Padroni di casa a un punto dal quinto posto, l'ultimo utile per i playoff , il Rimini è primo a più sei sul Ravenna e quindi vicino alla promozione diretta in Serie C .

Serie D, indovina i risultati delle partite in programma

Rimini imbattuto e... scopri la combo

Nel turno scorso l'Athletic Carpi è andato a vincere per 3-0 in casa del Ravenna, facendo quindi un bel favore al Rimini capolista. Gli uomini di mister Bagatti cercano ora un'altra impresa contro la squadra che per distacco può vantare la miglior difesa del torneo: solo 15 gol al passivo in 34 giornate di campionato.

Il Rimini è lassù non per caso. Negli ultimi 10 turni ha perso solo contro il Ravenna, mettendo insieme per il resto 8 vittorie e un pareggio. L'Athletic Carpi dal canto suo è imbattuto in casa da tre mesi, l'ultimo ko (0-2) è maturato contro il Sasso Marconi.

Sfida dunque tutta da giocare, in cui si può ipotizzare il Rimini imbattuto in un match con massimo tre gol totali. Il pronostico dunque è X2+Under 3,5.