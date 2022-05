Real Madrid-Manchester City: quote, pronostico e statistiche

Champions League 2021/2022, il ritorno della seconda semifinale propone la super sfida, al Santiago Bernabeu, tra Real Madrid e Manchester City . Si riparte dal 4-3 per i " Citizens ", sette giorni fa all’Etihad Stadium l'undici di Guardiola è sempre stato un paio di reti avanti ma le “Merengues” non si sono mai arrese ed hanno sempre accorciato le distanze. Adesso, a campi invertiti (e con gli spagnoli obbligati a recuperare), le premesse per un match di nuovo all’ultimo respiro ci sono tutte, soprattutto perché anche De Bruyne e compagni non sono abituati a stare a guardare, anzi tutt’altro. E allora, probabilmente, anche a Madrid se ne vedranno delle belle….

Il Manchester City in questa fase ad eliminazione diretta della Champions ha fatto fuori rima lo Sporting Lisbona e poi l’Atletico di Madrid. Nelle quattro gare disputate tra ottavi e quarti di finale ha realizzato sei reti (cinque, tutte in una volta, ai portoghesi e l’altra agli spagnoli del “Cholo” Simeone) senza incassarne alcuna. Il Real Madrid ha invece avuto la meglio sul Psg negli ottavi e sul Chelsea nei quarti realizzando, considerando anche i tempi supplementari, otto gol e subendone sei (0-1 all’andata e 3-1 al ritorno coi francesi, 3-1 all’andata e 2-3 al ritorno contro i “Blues”). Poi il già ricordato 4-3 per i “Citizens” dell’andata frutto sicuramente dello scontro tra due compagini che, come Psg e Chelsea, la partita se la giocano a differenza di Sporting e Atletico Madrid che fanno dell’attendismo, del contropiede e, perché no, anche dell’ostruzionismo il loro cavallo di battaglia.

E se le due squadre la partita se la giocano allora il “Goal” e l’Over 2,5 sono in cima alla lista degli esiti più probabili. Le quote, non a caso, vanno proprio in direzione... spettacolo.