Pronostico Eintracht-West Ham, ci sta il Goal

Anche l’ Europa League sceglie le sue finaliste. La prima uscirà dal ritorno della sfida tra Eintracht e West Ham con i tedeschi che all’andata si sono imposti in Inghilterra per 2-1 .

Eintracht-West Ham, fai il tuo pronostico

Almeno una rete per parte e non solo...

Nei rispettivi campionati sia Eintracht che West Ham hanno un po' rallentato da diverse settimane a questa parte. I tedeschi in Bundesliga occupano l’undicesimo posto mentre gli inglesi al momento sono settimi e con questa situazione possono sperare al massimo di qualificarsi per la prossima edizione di Conference League.

L’Europa League è dunque il salvagente a cui aggrapparsi per salvare la stagione. Con queste premesse è obbligatorio per tedeschi e inglesi cercare di realizzare almeno una rete in più degli avversari, per pareggiare almeno i conti dell’andata e per eventualmente rimetterli a proprio favore nel ritorno. L’esito “Goal”, in una situazione del genere, sembra meritevole di considerazione.

Volendo variare un po' si può anche valutare la tipologia "Multi chance" "Goal primo tempo o Goal secondo tempo" prendendo come spunto il risultato dell'andata a Londra: 1-1 al termine della prima frazione di gioco.