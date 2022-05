Juventus-Inter: quote, pronostico e statistiche

Coppa Italia, finale da brividi Juventus-Inter: fai il tuo pronostico

Inter favorita ma occhio ai bianconeri

Le due squadre arrivano con stato d'animo diversi all'epilogo del torneo. Inter gasata dal 4-2 all'Empoli mentre una Juve sprecona a Marassi è stata punita dal Genoa. Ma c'è una rabbia (bianconera) da trasformare in energia positiva. Quella di Vlahovic, sostituito contro il Genoa per - a detta di Allegri - rifiatare un po' proprio in vista di questo appuntamento. E la rabbia in generale dei bianconeri, sconfitti dall'Inter per 1-0 in campionato al termine di un match combattuto e carico di polemiche.

Negli altri due precedenti in stagione, al 90', il risultato è stato di parità: 1-1. Altri segnali di equilibrio che in una partita secca come questa dovrebbe essere ancora il tema dominante.

Da ricordare il percorso delle due squadre nella competizione. Più agevole il cammino della Juve che ha eliminato Sampdoria, Sassuolo e Fiorentina mentre i nerazzurri hanno superato Empoli, Roma e Milan.

Per la Juve, conquistato il "minimo" traguardo stagionale ovvero la qualificazione alla prossima Champions, si tratta di fare all-in sulla Coppa Italia. L'Inter invece deve ancora dosare energie fisiche e mentali per gli ultimi assalti allo Scudetto.

Il pronostico di Juve-Inter è dunque doppia chance 1X (al 90'), non si può escludere che per il verdetto occorra andare oltre i regolamentari.