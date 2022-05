Roma-Feyenoord: quote, pronostico e statistiche

La grande notte col Leicester è alle spalle. La Roma già guarda al grande appuntamento del 25 maggio a Tirana quando i giallorossi di Mourinho sfideranno in finale gli olandesi del Feyenoord che in semifinale hanno eliminato il Marsiglia .

Finale Roma-Feyenoord, indovina il risultato e vinci i premi in palio

Nella finale può starci il Goal, scopri la quota

Già disponibili le quote sulla finale di Conference League, per i bookie la Roma è favorita a 2.22 mentre gli olandesi vincenti al 90' si giocano a 3.06. Un pareggio, che rimanderebbe il verdetto ai supplementari, vale 3.42 volte la posta. Una finale decisa ai calci di rigore, invece, è in lavagna a 5.75.

Promette scintille il duello a distanza tra i due migliori marcatori del torneo, Dessers (10 reti) e Abraham (9), il giustiziere del Leicester in semifinale.

Anche per questo, probabilmente, i quotisti ritengono più probabile una sfida da Goal (a 1.67) con il No Goal più alto, a 2.04. Possibile, in effetti, che a Tirana possa vedersi almeno una rete per parte.