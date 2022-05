Le decisioni dell'autorità garante circa l'acquisizione di Eplay24

Roma, 17 maggio - L’Autorità Garante della Concorrenza del Mercato ha pubblicato in data odierna il bollettino n° 18 – provvedimento n° 30132 - nel quale si evince che l’acquisizione di Eplay24 da parte di Cirsa International Business Corporation, società controllata dal fondo internazionale Blackstone non determina, ai sensi dell’articolo 6, comma 1 della legge 287/90 la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza.